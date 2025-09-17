Vize alma derdine son! O ülkeler arasında vizesiz seyahat dönemi başladı

Rusya ve Çin, şimdi de vatandaşlarının günlük yaşamını doğrudan etkileyecek tarihi bir adım attı.

İki ülke arasında uzun süredir gündemde olan karşılıklı vizesiz seyahat anlaşması, 15 Eylül itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Bu yeni düzenleme sayesinde Rus vatandaşları artık Çin’e vize başvurusu yapmadan giriş yapabiliyor.

Vizesiz seyahat kararı, geçtiğimiz aylarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’e gerçekleştirdiği üç günlük resmi ziyaret sırasında duyurulmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Söz konusu uygulama, sadece iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda turizmde büyük bir hareketlilik ve ticarette yeni fırsatlar doğuracak stratejik bir gelişme olarak görülüyor.

30 GÜNE KADAR VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında Rusya vatandaşları Çin’e turistik veya ticari amaçla vizesiz giriş yapabilecek ve ülkede 30 güne kadar kalabilecek.

Vizesiz seyahat uygulaması, 14 Eylül 2026’ya kadar “pilot uygulama” olarak yürürlükte kalacak. Uygulamanın başarılı olması durumunda, sürecin kalıcı hale getirilmesi de gündeme gelebiliceği belirtildi.

Ancak söz konusu uygulama, çalışma veya eğitim amaçlı seyahatler bu kapsamda yer almıyor. Gazetecilik faaliyetleri de vizesiz giriş hakkıyla yürütülemeyecek.

Ayrıca Çin yasalarına göre, otelde konaklamayan tüm yabancı ziyaretçilerin 24 saat içinde bulundukları bölgede yerel polis karakoluna kayıt yaptırması zorunlu olacak.