Vlademir Putin'den Sovyetler Birliği açıklaması

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Vlademir Putin, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasını bir trajedi olarak gördüğünün söyledi.

Son zamanlarda Ukrayna ile yaşanan gerginlikler nedeniyle dünya kamuoyunun yakından takibe aldığı Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN DAĞILMASI BENİM İÇİN TRAJEDİYDİ"

Sovyetler Birliği'nin dağılması hakkında konuşan Putin, "Sovyetler Birliği’nin dağılması Rusların çoğu gibi benim için de bir trajedi oldu. Peki Sovyetler Birliği’nin dağılması neydi? Bu, Sovyetler Birliği isimli, tarihteki Rusya’nın çöküşüydü" dedi.

Putin, dağılmanın hemen ardından 1990’lı yıllarda aslında ülkede bir iç savaş olduğunu, hem ekonomi hem de güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetlerin tatmin edici düzeyde olmadığını belirtti.

"ÇOK ZORLU BİR DURUM VARDI"

Putin, "Çok zorlu bir durum vardı. Bu ülkenin içerideki durumunu, onu oluşturan her şeyle ilgili bir şeydi. Ekonomi, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler için de bu böyleydi. Bu aslında ülkede bir iç savaş olduğu konusuyla da ilgili bir şeydi" diye konuştu.

"TAMAMEN FARKLI BİR ÜLKE OLDUK"

O dönemde ülkenin topraklarının yaklaşık yüzde 40’ının yanı sıra aynı oranda üretim kapasitesi ve nüfusun da kaybedildiğini belirten Putin, "Tamamen farklı bir ülkeye dönüştük. Binlerce yıl içinde bir araya getirilmiş olan her şey önemli ölçüde kaybedildi" diye konuştu.