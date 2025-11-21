Vladimir Putin: ABD tarafından sunulan barış planını teslim aldık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin barış planına ilişkin yeni gelişme...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile savaşın sona ermesi için ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planını teslim aldıklarını duyurdu.

MÜZAKERE VURGUSU YAPTI

Planı teslim aldıklarını ifade eden Putin, barışçıl çözüme hazır olduklarını ancak planın detaylarının müzakere edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı, planın nihai çözüm için bir temel oluşturabileceğini belirtti.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE AÇIĞIZ"

Vladimir Putin, "Rusya, hedeflere ulaşmaya yönelik özel askeri harekâttaki mevcut durumun dinamiklerinden memnun.

Ancak barış görüşmelerine de açık." diye konuştu.

TRUMP, UKRAYNA'YA SÜRE VERDİ

Trump son yaptığı açıklamada Ukrayna'ya planı kabul etmesi için süre verdi.

Cuma günü Fox News Radio’da yayınlanan The Brian Kilmeade Show programında konuşan Trump, "Pek çok son tarih koydum, ancak işler iyi gidiyorsa bu süreleri uzatmayı tercih edersiniz. Fakat perşembe günü bizim için uygun bir zaman gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'YI SATMAYACAĞIZ"

Plan hakkında bir açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den geldi.

Ulusa seslenen Zelensky, "Ukrayna'yı satmayacağız" dedi.