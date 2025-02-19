Vladimir Putin Suudi Arabistan'da ABD-Rusya görüşmesini yorumladı

İHA

Rusya-ABD ilişkileri şekilleniyor..

İki yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili önemli adımlar atan ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesi olumlu geçti..

Yüz yüze görüşme için tarih henüz netleşmemiş olsa da iki ülke de bu görüşmeye sıcak bakıyor.

Rusya-ABD arasındaki ilk temas, dün Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde gerçekleşti..

Rus ve Amerikan heyetlerinin görüşmesi dünya kamuoyunda geniş yer edinirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi..

"GÖRÜŞMELER DOSTANEYDİ"

Putin, dün Riyad'da gerçekleştirilen ABD-Rusya zirvesine ilişkin, "Görüşmelerde dostane bir atmosfer hakimdi." dedi.

"GÜVEN ARTIRILMADAN UKRAYNA KRİZİNİN ÇÖZÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Putin şu ifadeleri kullandı: