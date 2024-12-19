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İHA

Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşta gerilim her geçen gün tırmanıyor.

Ukrayna savaşta büyük kayıplar verirken Rusya, Kuzey Kore ile askeri bir anlaşma sağlamış ve bu tüm dünya tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Anlaşma sonrası Kuzey Kore ordusundan binlerce asker Ukrayna'ya karşı Rusya cephelerinde yerini aldı.

Bu askeri anlaşamanın yankıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy cephedeki Kuzey Koreli askerlerin videosunu paylaştı.

"RUSLAR, KORELİ ASKERLERİN YÜZLERİNİ YAKIYOR"

Zelenskiy sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rusya, Kuzey Kore birliklerini Ukrayna mevzilerine saldırmaları için göndermekle kalmıyor, aynı zamanda bu insanların kayıplarını gizlemeye çalışıyor. Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizlemeye çalıştılar.

Eğitim sırasında yüzlerinin gösterilmesi yasaklandı. Ruslar, onların varlığına ilişkin her türlü video kanıtını silmeye çalıştı. Şimdi de savaşçılarımızla ilk çatışmaların ardından Ruslar, öldürülen Kuzey Koreli askerlerin yüzlerini kelimenin tam anlamıyla yakmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

"BU DELİLİĞE SON VERİLMELİ"

Zelenskiy, “Bu, şu anda Rusya'da yaygın olan saygısızlığın bir göstergesidir ve insani değerlere karşı bir saygısızlıktır. Kuzey Kore askerlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına savaşarak ölmeleri için hiçbir sebebi yok. Öldükten sonra bile Rusya'da onlar için sadece aşağılanma var. Bu deliliğe son verilmeli” dedi.

Zelenskiy, savaşın kalıcı bir barışla sona ermesi ve Rusya'nın hesap vermesi gerektiğini vurguladı.