Vladimir Zelensky: Ateşkesin her an başlayabileceğine inanıyoruz

İHA

Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'ya giderek artan şiddette baskı uygulanmadığı sürece Rusya'nın savaşı sona erdirme yönünde gerçek ve pratik adımlar atmayacağını söyledi.

Rusya ile üç yılı aşkın devam eden savaşta her an ateşkes sağlanabileceğini aktaran Zelensky, "Bugün, Rusya'nın ABD'nin sunduğu kapsamlı ateşkes teklifini dahi görmezden gelişinin 54'üncü günü. Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz. Böyle bir ateşkesin en az 30 gün sürmesi gerektiğine inanıyoruz ki diplomasiye gerçek bir şans tanınmış olsun" ifadelerini kullandı.

"YAPILMASI GEREKEN ÜÇ ŞEY VAR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs'ta Zafer Günü geçit töreninde tanklarını sergilemek yerine savaşı nasıl sona erdireceğini düşünmesi gerektiğini söyleyen Zelensky, "Yapılması gereken üç şey var. Rusya'ya daha fazla yaptırım, Ukrayna'ya desteğin devamı ve Avrupa genelinde savunma iş birliğinin ciddi bir şekilde artırılması. Rusya'nın Avrupalıların kendilerini savunacaklarını bilmesi gerekiyor" dedi.

RUSYA ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Putin, geçtiğimiz hafta 9 Mayıs'taki Zafer Günü kutlamaları vesilesiyle 8-10 Mayıs tarihleri arasında üç günlük ateşkes ilan etmiş fakat Zelensky, böyle bir tedbirin manasız olacağını ifade ederek kısa süreli ateşkesi reddetmiş ve ABD'nin mart ayında teklif ettiği en az bir ay süreli ateşkes talep ettiklerini vurgulamıştı.