Vladimir Zelensky: Ateşkesin her an başlayabileceğine inanıyoruz Rusya ile üç yılı aşkın devam eden savaşta her an ateşkes sağlanabileceğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz" dedi.