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    Vladimir Zelensky: 'Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk'

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rus ordusuna karşı direnişlerinin başarıyla sürdüğünü söyledi.
    • 03.06.2022 - 17:43
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    Vladimir Zelensky: 'Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk'

    Rusya- Ukrayna savaşı 100'üncü gününe girerken Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky'den yeni bir açıklama geldi.

    Rusya'nın hiçbir hedefine ulaşamadığını savunan Vladimir Zelensky, kendi ordusunu '100 gündür yılmayan ruh' olarak adlandırdı.

    "Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk"

    İHA'nın haberine göre 100 günlük süreçte Ukrayna'nın kimsenin inanamayacağı şeyi yaptığını belirten Zelensky, "Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk. Topraklarımızın bir kısmını geri kazandık ve düşmanı püskürtmeye devam ediyoruz.

    "Zafer bizimdir"

    Ukrayna'yı ayakta tutan ve savunmaya devam eden herkese teşekkür ederim. Zafer bizimdir." ifadelerini kullandı.

    Vladimir Zelensky: Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk #1


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