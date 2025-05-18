Vladimir Zelensky, JD Vance ile el sıkıştı

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Papa Francis'in ölümünün ardından Papa seçilen ABD'li kardinal Robert Prevost '14. Leo', Vatikan'da St. Peter Meydanı’nda düzenlenen sade bir ayinle resmen görevine başladı.

Dünya liderlerini bir araya getiren tören, bir diplomasi sahnesine dönüştü.

TöreneUkrayna lideri Vladimir Zelensky'nin yanı sıra, ABD’yi temsilen Senatör JD Vance ile eşi Usha Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio katıldı.

EL SIKIŞTILAR

Beyaz Saray'da ettikleri kavganın ardından değerli madenler anlaşmasını imzalayan Zelensky, JD Vance ile el sıkıştı.

İkili, Zelensky'nin 23 Şubat'ta anlaşmayı imzalamak için Beyaz Saray'da bulunduğu gün bazı şartlar üzerine tartıştı ve birbirine girdi.

Bu görüşme, Vance ve Zelensky'nin yaşananlardan sonra ilk kez karşı karşıya geldiği andı.

ANLAŞMA İMZALANINCA BUZLAR ERİDİ

Tüm dünyanın gözü önünde Donald Trump ve JD Vance tarafından aşağılanan Zelensky, ikiliyle anlaşmayı imzalamalaya razı olunca arasını düzeltti.

Kavga ettikleri gün Zelensky'ye aşağılayıcı bakışlar atan JD'nin bakışlarındaki değişiklik gözlerden kaçmadı.

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ANLAŞMANIN DETAYLARI

ABD yönetiminin Ukrayna'ya karşı tutumunu tamamen değiştiren değerli maden anlaşması, 30 Nisan 2025’te imzalandı.

Nadir toprak elementleri (lityum, titanyum, neodimyum, seryum vb.), petrol, doğal gaz ve diğer kritik mineralleri kapsıyor. Amaç, Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşasını finanse etmek, Batı yatırımı çekmek ve ABD’nin Çin’in nadir toprak pazarındaki hakimiyetine karşı alternatif tedarik zinciri kurmasını sağlamak. Ukrayna, Avrupa’nın kritik 34 mineralinin 22’sine sahip, küresel rezervlerin yüzde5’ini elinde tutuyor.

Anlaşma, Ukrayna ve ABD’nin eşit söz hakkına sahip olacağı bir Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu kuruyor. Yeni projelerden elde edilen karın yüzde 50’si bu fona gidecek. Ukrayna, kaynakların mülkiyetini ve çıkarma kararlarını koruyor, mevcut projeler (Naftogaz, Ukrnafta) kapsam dışı.

Anlaşma borç yükümlülüğü getirmiyor, geçmiş ABD yardımlarının (350 milyar dolar) geri ödenmesini talep etmiyor. Hava savunma sistemleri gibi yeni askeri yardımlar içeriyor ama güvenlik garantisi sunmuyor. ABD, Çin’in yüzde 60-70 üretim ve %90 işleme kapasitesine sahip olduğu nadir toprak pazarında avantaj hedefliyor.

Ukrayna’nın lityum (450 bin ton), titanyum, grafit, uranyum, kömür, gaz ve petrol rezervleri var, ama çoğu Rus işgali altındaki Donetsk ve Luhansk’ta. Madencilik, savaş ve mayınlı araziler nedeniyle zor ve maliyetli.

Anlaşma, aylarca gergin müzakerelerle hazırlandı. Trump, önce kaynak gelirlerinin yüzde 50’sini ve 500 milyar dolar pay istedi, Ukrayna bunu “kabul edilemez” buldu.

Şubat 2025’te Beyaz Saray’da uzlaşıldı.

Ukrayna Parlamentosu, 8 Mayıs 2025’te anlaşmayı oybirliğiyle onayladı. AB, Amerikan şirketlerine ayrıcalık tanıdığı için anlaşmayı incelemeye aldı, çünkü bu, Ukrayna’nın AB üyelik sürecindeki rekabet kurallarıyla çelişebilir.