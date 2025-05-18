Vladimir Zelensky, Kanada Başbakanı ile görüştü

DHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, diplomasi görüşmelerini sürdürüyor.

Rusya ile kalıcı barışı sağlamak için görüşmelerini sürdüren Zelensky, son olarak Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

İTALYA'DA GÖRÜŞTÜLER

Görüşme sonrası Türkiye'den ayrılan Zelensky'nin yeni durağı İtalya oldu.

Zelensky, burada Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi.

"KANADA'YA MİNNETTARIM"

Zelensky, yaptığı yazılı açıklamada Ülkesine verdiği desteklerinden dolayı Kanada'ya teşekkür ettiğini kaydederek, "Kanada'nın desteği için minnettarım; Kanada'nın Ukrayna'nın gerçek bir dostu olmasına gerçekten değer veriyoruz.

"TEMEL ÖNCELİK RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAMAK"

Kalıcı bir barışı yakınlaştırmak için nelerin gerekli olduğunu görüştük. Temel öncelik, savaşı sona erdirme yönünde gerçek adımlar atmaya zorlayacak şekilde Rusya üzerinde baskı uygulamaktır.

İkincil yaptırımlar, enerji ile ilgili tedbirler ve gölge filoya yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere hangi yaptırımların etkili olabileceği konusunda ayrıntılı olarak konuştuk" dedi.