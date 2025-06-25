Vladimir Zelensky, NATO Zirvesi'ne takım elbiseyle katıldı

Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde kritik liderleri bir araya getirdi.

Zirveye, NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de katıldı.

Zirve, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Ukrayna’ya yönelik destek ve NATO’nun geleceğine ilişkin tartışmalarla öne çıktı.

YILLAR SONRA TAKIM ELBİSE GİYDİ

Ancak, zirvenin en çok konuşulan konularından biri, Zelensky’nin kıyafet tercihi oldu.

Savaşın başlangıcından bu yana askeri tarzda kıyafetlerle görülen Zelensky’nin, yıllar sonra ilk kez klasik bir takım elbise giymesi dikkatleri üzerine çekti.

KIYAFETLERİ SÜREKLİ ELEŞTİRİLDİ

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 2022 yılında başlattığı işgalden bu yana Zelensky, uluslararası ziyaretlerinde ve diplomatik görüşmelerinde genellikle zeytin yeşili veya siyah sweatshirtler, kargo pantolonlar ve iş botları gibi askeri tarzda kıyafetler tercih etti.

Zelensky, bu kıyafetlerin, Ukrayna’nın savaşta olduğunu ve kendisinin halkıyla dayanışma içinde olduğunu sembolize ettiğini öne sürüyordu.

Ancak bu tercih, özellikle ABD tarafından eleştirildi.

DONALD TRUMP KIYAFETLERİNİ BEĞENMEDİ

Zelensky’nin kıyafet tercihi, en büyük tartışmayı 28 Şubat tarihinde ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede yarattı.

Oval Ofis’te gerçekleşen bu gergin toplantıda, Zelensky’nin siyah bir kazak ve askeri tarzda kıyafetler giymesi, Trump ve muhafazakar medya tarafından alay konusu yapıldı.

Trump, Zelensky’yi Beyaz Saray girişinde “Bugün çok şık giyinmişsin” diyerek karşıladı ve daha sonra Oval Ofis’te “Sizin hiç takım elbiseniz var mı?” diye sordu.

Trump, bazı Amerikalıların Zelensky’nin resmi giyime saygı göstermemesinden rahatsız olduğunu da belirtti.