Vladimir Zelensky: Ruslar bir haftada yaklaşık 1100 İHA ve 50'den fazla füzeyle saldırdı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus ordusunun ülkesine bir haftada yaklaşık 1100 insansız hava aracı, 50'den fazla füze ve 890'ın üzerinde güdümlü bombayla saldırdığını açıkladı.

Saldırılar, ülkenin su, elektrik ve ısınma hizmetlerini aksattı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'ya 1100 insansız hava aracı (İHA), farklı tipte 50'den fazla füze ve 890'dan fazla güdümlü bombayla saldırdığını duyurdu. SU, ELEKTRİK VE ISITMADA AKSAMALAR YAŞANIYOR Saldırılarda 'Oreşnik' orta menzilli hipersonik balistik füzelerin de kullanıldığını vurgulayan Zelensky, saldırılar nedeniyle ülke genelindeki su, elektrik ve ısınma hizmetlerinin aksadığını kaydetti. Zelensky, "Rusya'nın kritik altyapıya yönelik saldırılarının ardından birçok bölgede ağır koşullar hala sürüyor." ifadesini kullandı. "BU ALAYCI RUS TERÖRÜDÜR" Rus ordusunun, özellikle soğuk havalarda Ukrayna'daki kritik altyapıyı hedef aldığına aktaran Zelensky, "Bu, halka yönelik kasıtlı ve alaycı Rus terörüdür." açıklamasında bulundu.

