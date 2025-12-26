Vladimir Zelensky; Steve Witkoff ve Jared Kushner ile telefonda görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna'nın Rusya ile savaşı bitirmek için mutabakat sağlamaya çalıştığı barış planı müzakereleri devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış görüşmelerini yürütmekle görevlendirdiği özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile telefonda görüştüğünü belirtti.

GÖRÜŞMELER VERİMLİ GEÇTİ

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları ele aldıklarını vurgulayan Zelensky, görüşmenin verimli geçtiğini aktardı.

"FAYDALI OLABİLECEK GÖRÜŞLER VAR"

Zelensky, “Ukrayna'ya karşı yürütülen bu acımasız Rus savaşını sona erdirmek, tüm belgeleri ve adımları gerçekçi, etkili, güvenilir hale getirmek için gerçekten çalışıyoruz. Çalışmanın bazı temel detaylarını görüştük. Ortak bir sonuç ve kalıcı barış için faydalı olabilecek görüşler var.” ifadelerini kullandı.

Barış müzakereleri için görevlendirdiği Ukrayna heyetinin de telefon görüşmesine katıldığını kaydeden Zelensky, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un da Witkoff ve Kushner ile görüşeceğini bildirdi.