Vladimir Zelensky'nin 28 bin grivna maaş aldığı açıklandı

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat 2022 yılından bu yana Avrupa savaşın pençesinde.

Tüm dünyayı etkileyen bu savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Ukrayna'nın siyasetle ilgisi olmayan TV figürü Vladimir Zelensky, 2019'da kazandığı başkanlık yarışıyla tarihi bir zafer elde etse de adeta bu savaşı kucağında buldu.

Yolsuzlukla mücadele sloganıyla göreve gelen Zelensky, 3 yıldır savaşan halkına liderlik yapıyor.

MAAŞIYLA GÜNDEMDE

Birçok olumlu ve olumsuz yönüyle dünya kamuoyunun gündemine gelen Zelensky, şu sıralar maaşıyla konuşuluyor.

23 BİN TL MAAŞ ALIYOR

Vladimir Zelensky'nin aylık 28 bin grivna yani 23 bin TL maaş aldığını açıkladı.

Ukrayna Haber Ajansı’na göre, Zelenskiy bu maaş üzerinden 66 bin 500 grivna (56 bin TL) vergi ödedi.

Cumhurbaşkanı maaşına herhangi bir prim veya ek ödeme yapılmadığı da vurgulandı.

Zelensky’nin 2021 yılında ailesiyle birlikte toplamda kazandığı 10,824 milyon grivnaya (yaklaşık 398 bin dolar- 14 milyon TL) kıyasla ciddi bir düşüşe karşılık geliyor.

2022 yılında bu gelir, üçte bir oranında azalarak 3,692 milyon grivna (98 bin dolar- 3 milyon TL)) seviyesine geriledi.

Gelirlerdeki düşüş, devlet tahvillerinin satışından elde edilen gelirlerin azalmasına bağlandı.