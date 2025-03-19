Vladimir Zelensky bugün Donald Trump'la görüşeceğini duyurdu

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin'in telefonda görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Zelensky, açıklamada "Rusya'nın işgal ettiği toprakların tarafımızdan 'Rusya toprağı' olarak tanınması mümkün değil, bu bizim kırmızı çizgimiz." dedi.

"ATEŞKESİN UYGULANACAĞINI UMUYORUM"

Trump ve Putin'in, Ukrayna'nın enerji tesislerinin vurulmayacağı konusunda anlaşmasına rağmen Rus ordusunun enerji, ulaşım ve sivil altyapıyı vurduğunu söyleyen Zelensky, "Ateşkesin elinde sonunda uygulanacağını umuyorum." dedi.

Enerji altyapısına saldırılması konusunda Putin'in kendiyle çeliştiğini belirten Zelensky, "Rusya, şu ana kadar savaşa son vermeye hazır olmadığını gösteriyor." dedi.

DONALD TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİNİ BİLDİRDİ

Bugün Trump'la konuşacağını duyuran Zelensky, Putin'le olan görüşmenin ayrıntılarını duymayı umduğunu vurguladı.

Ukrayna tarafının, ateşkesi görüşmek için ABD'ye daha kapsamlı bir ekip göndermeye de hazır olduğunun altını çizdi.