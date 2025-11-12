Vucic’ten Avrupa-Rusya gerilimi uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, katıldığı bir televizyon programında Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon’un, Avrupa ile Rusya arasında önümüzdeki yıllarda askeri çatışma yaşanabileceği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Mandon’u “ölçülü, sorumluluk sahibi ve ciddi bir asker” olarak tanımlayan Vucic, “Avrupa ile Rusya arasındaki mesele çok ileri gitti. Eğer bunu General Mandon söylüyorsa, bu gerçekten endişe verici” ifadelerini kullandı.

"AVRUPA İLE RUSYA ARASINDA SAVAŞ, GİDEREK DAHA MUHTEMEL"

Daha önce Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkacağını öngördüğünde kendisine inanılmadığını hatırlatan Vucic, “Birçok hatam oldu ama verilerle çalışmayı severim. Bugün eldeki verileri değerlendirdiğimizde ulaştığımız sonuç, Avrupa ile Rusya arasında savaşın giderek daha olası hale geldiğidir. Bu boş bir iddia değil; herkes buna hazırlanıyor” dedi.

"AVRUPA ÜLKELERİ, ORDULARINI DONATIYOR"

Vucic, özellikle Almanya’nın önümüzdeki beş yıl içinde ordusunu donatmak için 377 milyar avro yatırım yapacağını vurgulayarak, “Bu meblağ sadece donanım için ayrılmış. Bu, Sırbistan’ın dört yıllık gayrisafi yurt içi hasılasına eşit. Romanya, Polonya, Finlandiya gibi ülkeler de aynı şekilde silahlanıyor. Rusya da hazırlık yapıyor. Peki bunun sonucu ne olabilir? Sadece çatışma” diye konuştu.

"SIRBİSTAN, ÇEKİÇLE ÖRS ARASINDA OLMAMALI"

Ülkesinin jeopolitik olarak zor bir durumda olduğunu söyleyen Vucic, “Sırbistan şu anda çekiçle örs arasında kalmış durumda. Bu nedenle, o darbenin altında olmamaya çalışmalıyız. Ancak ordumuzu da güçlendirmeye devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Vucic, Sırbistan’ın savunma alanında dengeli bir strateji izlediğini belirterek, “Ülkemizi korumak ve hava savunmamızı güçlendirmek için daha fazla yatırım yapmalıyız. Sırbistan üzerinde bir tür koruyucu savunma kubbesi oluşturmak istiyoruz; bu zor ve maliyetli ama gerekli” dedi.

FRANSA'DAN "OLASI ÇATIŞMA" UYARISI

Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon, geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada, Londra’nın Moskova ile olası bir askeri çatışmaya hazırlandığını belirterek, Fransız ordusunun da önümüzdeki 3-4 yıl içinde Rusya ile muhtemel bir çatışmaya karşı hazırlıklı olması gerektiğini söylemişti.