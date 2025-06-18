Washington Post yazdı: İsrail için ABD'siz son 12 gün

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Dünyanın gözü bu savaşta...

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların altıncı gününde karşılıklı saldırılar sürüyor.

WASHİNGTON POST YAZDI

ABD'li bir yetkiliye göre İsrail'in savunma amaçlı Arrow önleyicileri azalıyor ve bu durum, İran'dan gelebilecek uzun menzilli balistik füzelere karşı koyma kabiliyetine ilişkin endişeleri arttırıyor.

İSRAİL İÇİN ABD'SİZ SON 12 GÜN

Amerikan Washington Post'a konuşan bir kaynak, ABD'den ikmal yapılmaması ya da ABD güçlerinin daha fazla müdahil olmaması durumunda, İran'ın saldırı temposunu sabit tutması halinde, İsrail'in füze savunmasını 10 ya da 12 gün daha sürdürebileceğini öngördüklerini söyledi.

Kaynak, bu haftanın sonlarına doğru İsrail sistemlerinin savunma mühimmatlarını paylaştırma ihtiyacı nedeniyle füzelerin yalnızca daha küçük bir bölümünü engelleyebileceğini belirtti.

"SİSTEM ŞİMDİDEN BUNALMIŞ DURUMDA"

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynak, "Önlemek istediklerini seçmeleri gerekecek. Sistem şimdiden bunalmış durumda." dedi.

Wall Street Journal'a konuşan bir yetkili ise kapasite sorunlarının birkaç aydır ABD'nin radarında olduğunu ve Washington'un İsrail'in savunma pozisyonunu kara, deniz ve hava sistemleri aracılığıyla güçlendirmeye teşvik ettiğini söyledi.

"OTURUP YAKALAMACA OYNAMAYI GÖZE ALAMAYIZ"

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, haziran ayından bu yana tırmanan gerilime, bölge genelinde ilave füze savunma kabiliyetleri konuşlandırarak yanıt verdi, ancak yetkililer şimdi Amerika'nın kendi önleyici tüketim oranları konusunda endişeli.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Füze Savunma Projesi Direktörü Tom Karako, "Ne ABD ne de İsrailliler bütün gün oturup füzeleri engellemeye devam edebilir. İsrailliler ve dostları yapılması gereken her ne varsa yapmak için bilinçli bir acelecilikle hareket etmelidir, çünkü oturup yakalamaca oynamayı göze alamayız." diye konuştu.

ŞİRKET YORUM YAPMADI, ORDU "HAZIRIZ" DEDİ

Arrow önleyicilerini üreten Israel Aerospace Industries şirketi yorum taleplerine yanıt vermedi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise şu açıklamayı yaptı:

IDF her türlü senaryoyla başa çıkmaya hazır ve nazırdır. Ne yazık ki mühimmatlarla ilgili konularda yorum yapamıyoruz.

İsrail'in İran'ın uzun menzilli balistik füzelerine karşı savunma için gerekli olan Arrow önleyicilerinde kritik bir eksiklikle karşı karşıya olduğunu belirten ABD'li bir yetkili, mevcut çatışmanın devam etmesi halinde ülkenin savunma kabiliyetleri konusunda artan endişelerini dile getirdi.

Wall Street Journal'ın haberine göre İsrail'in önde gelen füze savunma sistemindeki bu tükeniş, Washington'da ülkenin koruyucu kalkanını sürdürme kabiliyeti konusunda alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

ORTA DOĞU'DA PATRIOTLAR DA VAR

Arrow sistemi, İran'ın füzelerine karşı kullanılan tek savunma önlemi değil.

ABD'nin Orta Doğu'da balistik füzeleri önleme kapasitesine sahip hem yer tabanlı Patriot füze savunma sistemleri hem de Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma sistemleri bulunuyor.

ABD Donanmasına ait destroyerlerin de İran füzelerini düşürdüğü biliniyor.