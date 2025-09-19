William Shakespeare'in Sone 66 bestesi ile Gazze'deki acı görüntüler buluştu

Gazze... İnsanlığın can çekiştiği yer...

İsrail'in 3 yıla yakın bir süredir soykırım politikalarını en ağır şekilde uyguladığı Gazze'de, insani bir felaket yaşanıyor.

Gazze'de Filistinliler, yoğun hava saldırıları ve açlık yüzünden ölüyor...

İsrail'in düzenlediği saldırılar ve soykırım politikaları nedeniyle 65 bin 141 kişi hayatını kaybederken, geri kalanlardan da acı görüntüler geliyor.

William Shakespeare'in Sone 66 bestesi ile Gazze'deki acı görüntülerin buluşturulduğu video ise yürek sızlattı.

GAZZE'DEKİ GÖRÜNTÜLER SHAKESPEARE'İN BESTESİYLE BULUŞTU

Gazze'de kameralara yansıyan ve vicdanları sızlatan görüntüler ile buluşturulan beste, büyük beğeni topladı.

SON 66 BESTESİ

William Shakespeare'in Sone 66 bestesinin sözleri ise şöyle:

Vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni,

Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez.

Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini,

Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz,

Değil mi ki ayaklar altında insan onuru,

O kızoğlan kız erdem dağlara kaldırılmış,

Ezilmiş, horgörülmüş el emeği, göz nuru,

Ödlekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş,

Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın,

Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene,

Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın,

Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen' e

Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama,

Seni yalnız komak var, o koyuyor adama.