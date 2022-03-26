WSJ: Joe Biden, topluluk önünde konuşmaktan kaçınmalı

Biden'ın Ukrayna hakkındaki 'küçük saldırı' ifadesi hatırlatıldı. Beyaz Saray'ın başındaki ismin, kriz dönemlerinde mümkün olduğunca az konuşması gerektiği savunuldu.

ABD Başkanı Joe Biden, en az aldığı kararlar kadar yaptığı gaflarla da konuşuluyor.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi yaptığı bir açıklamada, "Rusya'nın küçük saldırı düzenleyeceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise "Küçük çaplı saldırı diye bir şey yoktur" şeklinde karşılık vermişti.

"KONU ÖNEMLİ OLDUĞUNDA TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMAMALI"

Amerikan basınından Wall Street Journal gazetesinde yer alan "Başkan, topluluk önünde konuşmaktan kaçınmalı" başlıklı yazıda "en azından konu önemli olduğunda" bu yola başvurulması gerektiği kaydedildi.

Bazı konuların "doğaçlama bir Joe Biden'a" bırakılmayacak kadar önemli olduğu görüşüne yer verilerek, tehlikeli zamanlardan geçildiği ve Biden'ın kitle imha silahları gibi konularda hazırlanmış açıklamalara daha fazla başvurmasının herkesi güvende tutacağı belirtildi.

"KÜÇÜK SALDIRI" SÖZÜ HATIRLATILDI

79 yaşındaki Biden'ın Ukrayna hakkındaki "küçük saldırı" sözlerinin üzerinden iki ay geçmesinden sonra Avrupa'ya giderek, Brüksel'de düzenlenen NATO toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladığı anımsatıldı.

"KAMUOYU ÖNÜNDE AZ ŞEY SÖYLEMEYE ÇALIŞMALI"

Yazıda, "Seçilmiş yetkililerimizden haber alabilmek ve açıklamalarının içeriğini ve politikalarını savunmadaki beceri ve inançlarını değerlendirebilmek hepimiz için önemli.

Ancak, bu seçilmiş yetkili göreve uygun görünmüyor. Biden, uluslararası bir krizin yaşandığı dönemde kamuoyu önünde mümkün olduğunca az şey söylemeye çalışmalı." değerlendirmesi yapıldı.



