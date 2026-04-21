WSJ: Trump operasyon sırasında öfke nöbeti nedeniyle harekat merkezinden çıkarıldı

Orta Doğu'daki savaşta belirsizlik sürüyor...

Wall Street Journal'in (WSJ) üst düzey yönetim yetkililerine dayandırdığı habere göre, 3 Nisan'da uçağın düşmesi ve iki pilotun kaybolması üzerine Trump, büyük bir öfke yaşadı.

SAATLERCE DANIŞMANLARINA BAĞIRDI

1979 yılındaki İran rehine krizine benzer bir tablodan endişe eden Trump'ın, saatlerce danışmanlarına bağırdığı iddia edildi.

Bir pilot kısa sürede kurtarılırken ikinci pilotun düşman hattı gerisinde geçirdiği 24 saat boyunca Beyaz Saray'da gerilim doruğa çıktı.

"DAKİKA DAKİKA" TAKİPTEN MAHRUM BIRAKILDI

Haberde, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles gibi üst düzey isimlerin Durum Odası'nda (Situation Room) operasyonu anlık olarak takip ettiği, ancak Trump'ın bu toplantılara dahil edilmediği belirtildi.

Bir yetkili, "Başkan'ın sabırsızlığının yardımcı olmayacağı düşünüldüğü için dakika dakika güncellemelerin yapıldığı odadan uzak tutuldu; sadece kritik anlarda telefonla bilgilendirildi." dedi.

CIA'DEN 'SAMANLIKTA İĞNE' OPERASYONU

İkinci pilotun, CIA'in istihbarat desteği ve yürüttüğü yanıltma harekatı sayesinde bir dağ yarığında bulunduğu öğrenildi.

CIA'in, İran güçlerini şaşırtmak için pilotun çoktan kurtarıldığına dair sahte bilgiler yaydığı ifade edildi. Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından Trump, Truth Social üzerinden pilotu "cesur savaşçı" olarak nitelendirdi.

KÜRESEL TEPKİ ÇEKEN ‘SIRA DIŞI’ PAYLAŞIMLAR

Kurtarma operasyonunun ardından Trump'ın sosyal medyadaki üslubu, dünya genelinde alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

İran'a yönelik küfürlü ifadeler kullanan ve paylaşımını "Allah'a hamdolsun" diyerek bitiren Trump'ın, bu dili "İranlıların anlayacağı şaşırtıcı ve saldırgan bir tarz" olduğu için bilerek seçtiği öne sürüldü.

Bu paylaşımlar, ABD'li yasa koyucuların Başkan'ın ruh sağlığı konusunda Beyaz Saray'dan bilgi talep etmesine yol açtı.