WSJ: Trump, Venezuela müdahalesi öncesinde petrol şirketlerine "hazır olun" dedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini gözaltına aldığı operasyon ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

PETROL ŞİRKETLERİNE HABER UÇURDU

Gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya askeri müdahaleden haftalar önce ABD'li petrol şirketi yöneticilerine mesaj verdi.

"HAZIR OLUN"

Mesajında, "Venezuela'da büyük değişiklikler olacağını" ima eden Trump, ABD'li petrol şirketlerine yönelik "hazır olun" ifadesini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, Trump, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı ve üst düzey yetkililerin görüşünü almadı.

PETROL SEKTÖRÜNE EL ATACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.