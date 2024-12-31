Xi Jinping'den Vladimir Putin’e yeni yıl mesajı: Çin ile Rusya el ele

İHA

Yeni yıla saatler kala liderlerin yeni yıl mesajları art arda geliyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yeni yıl mesajını iletti.

Çin hükümeti ve halkı adına Putin ve Rus halkının yeni yılını tebrik eden Xi, 2024'ün Çin-Rusya diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 75. yıldönümü olduğunu, bunun ikili ilişkilerin önemli bir dönüm noktasına işaret ettiğini vurguladı.

HER ZAMAN EL ELE

Son 75 yılda Çin-Rusya arasındaki ilişkilerin daha da geliştiğini ve istikrarlı hale geldiğini kaydeden Xi, iki ülkenin değişken uluslararası ortamda tarafsızlık, çatışmasızlık ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama ilkeleriyle doğru yolda her zaman el ele ilerlediğini söyledi.

İki liderin stratejik rehberliğinde iki taraf arasındaki siyasi karşılıklı güven ve stratejik koordinasyonun sürekli olarak daha yüksek bir seviyeye ulaştığını belirten Xi, Çin ve Rusya’nın BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) başkanları olarak birbirlerini desteklediğini ve küresel güneydeki dayanışma ve iş birliğine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu kaydetti.

Xi ayrıca, Putin ile karşılıklı yakın ilişkileri sürdürmeye ve iki ülke arasındaki iş birliğinin genel gidişatını korumaya hazır olduğunu ifade ederek, böylece kalıcı iyi komşuluk ilişkilerinin, kapsamlı stratejik koordinasyon ve karşılıklı faydalı iş birliğini içeren Çin-Rusya bağlarının güçlenmeye ve derinleşmeye devam edeceğini söyledi.

Xi, uluslararası manzara nasıl değişirse değişsin Çin'in kapsamlı reformları derinleştirmeye, Çin modernleşmesini geliştirmeye, küresel barış ve kalkınmayı teşvik etmeye kararlı olduğunu belirtti.

PUTİN'DEN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Çin’in yeni yılını tebrik ederek Çin halkına mutluluk ve sağlık diledi.

2024 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü ve ikili ilişkilerinin 75. yılının birlikte kutladıklarını belirten Putin, 2025’te de Xi ile yakın ilişkileri sürdürerek ikili ilişkileri ve çeşitli alanlardaki iş birliğini ilerletmeye, Birleşmiş Milletler, BRICS, ŞİÖ ve G20 gibi çok taraflı platformlarda koordinasyon ve iş birliğini daha da güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi. Putin iki ülke arasındaki bu tür çabaların, iki halkın çıkarlarına hizmet etmesinin yanı sıra, uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrara da katkıda bulunacağını kaydetti.