X’in Paris’teki ofisine polis tarafından baskın düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'da sosyal ağlara yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda ünlü milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X şirketin Paris ofisine, operasyon düzenlendi.

Paris Savcılığının X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, savcılık talimatıyla jandarmanın, siber suçlarla mücadele birimi Europol ile birlikte şirketin Fransa’daki ofislerinde arama gerçekleştirdiği belirtildi.

OCAK AYINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu aramanın, Ocak 2025’te başlatılan bir soruşturma kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Paris Savcılığı, ayrıca, X şirketinin sosyal medya platformunu "terk ettiğini" duyurdu.

ELON MUSK İFADEYE ÇAĞRILDI

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, aramalar, X şirketinin başkent Paris'te bulunan ofislerinde yapıldı.

Paris Savcılığı, soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yacarino ve X platformunun sahibi ve Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı 20 Nisan'da Paris'te ifade vermeye çağırdı.

GROK'UN DEEPFAKE İÇERİKLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Savcılık, X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'un Yahudi soykırımını inkar eden ve deepfake içerik yaymasının ardından platformun işleyişi hakkında yapılan farklı suç duyurularının ardından soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirtti.

Rönesans Milletvekili Eric Bothorel'in 2025'te, X platformuyla ilgili suç duyurusunun ardından Paris Savcılığı, soruşturma başlatmıştı.

Bothorel, platformda yer alan algoritmalardaki değişiklikler ve Musk tarafından satın alınmasının ardından yapılan müdahaleler nedeniyle endişesini belirtmişti.