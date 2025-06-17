Yafa’da Filistinli aileler sığınağa alınmadı

Haber Merkezi

İsrail ile İran arasında artan gerilimle birlikte sirenlerin çaldığı Tel Aviv yakınlarındaki Yafa’da, Filistinli aileler bir hayli zorlanıyor.

Yafa’daki Yehuda Hayamit Sokağı’nda yaşayan Filistinli vatandaşlar, daha önce kullandıkları sığınağa artık giremiyor.

Aileler, sığınakların şifrelerinin değiştirildiğini söyledi.

"KODU DEĞİŞTİRİYORUZ"

63 yaşındaki Nasir Ktelat, sağlık sorunları nedeniyle dördüncü katta oturduğunu ve sirenler çalınca birkaç komşusuyla birlikte sığınağa indiklerini anlattı. İlk gün sessizce sığınağa giren grup, ertesi gün geldiklerinde İsrailli komşuların açık mesajıyla karşılaştı:

“Bu son gelişiniz. Artık sizi istemiyoruz. Kodu değiştireceğiz.”

Ktelat, “Oradaki Yahudi komşular sığınağa girmeye devam ediyor ama bize yasak. Bu ayrımcılığa şaşırmadık, çünkü bu bizim için yeni değil.” dedi.

SIĞINAKLAR HERKESE AÇIK MI

Filistinli vatandaşlar, nüfusun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Ancak İsrail’deki pek çok Arap mahallesinde kamuya açık sığınak bulunmuyor. Oysa yeni yapılan Yahudi yerleşimlerinde her binada sığınak zorunlu.

Geçtiğimiz hafta, Hayfa yakınlarındaki Tamra kentinde dört Filistinli, İran’dan gelen füzenin bir binaya isabet etmesiyle hayatını kaybetti. 35 bin kişinin yaşadığı kentte tek bir kamu sığınağı bile bulunmuyor.

Buna karşılık, yakınlardaki Mitzpe Aviv yerleşiminde yalnızca 1.100 kişi yaşıyor ama tam 13 sığınak mevcut.

"BU İNSANLAR SİZİN KOMŞUNUZ AMA..."

Filistinli aktivist Abed Abu Shahada, yaşananları “İsrail toplumuna yerleşmiş ırkçılığın” bir örneği olarak değerlendirdi.

“Yafa’daki bu olay bize bir gerçeği daha gösterdi. Bu insanlar sizin komşunuz ama tehlike anında sizi dışarıda bırakıyorlar. Bu yalnızca bireysel bir tutum değil, toplumsal bir meşruiyete sahip.”