İsrail ordusu, İran'ın füze saldırısına başladığını duyurdu

AA

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'ın saldırılarını önlemeye çalıştığı aktarıldı.

BÖLGEDE ALARMLAR ÇALDI

Alarm verildiğinde, halkın sığınaklara girmesi istendi.

İsrail ordusunun İran’dan füzeler atıldığını açıklamasının ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sirenler çaldı.

İran'dan atılan füzeler İsrail hava savunma sistemi tarafından imha edildi.

Tahran’ın Tel Aviv ve Hayfa’yı hedef alan saldırıya ilişkin açıklamasının ardından İsrail ordusu da İran’dan füzeler atıldığının tespit edildiğini açıkladı.

"İSRAİL’İ GECE BOYUNCA KESİNTİSİZ VURACAĞIZ"

İran basınında yer alan haberlere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, insansız hava aracı ve füze saldırılarının gece boyunca kesintisiz bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Naini, "Sadık Vaat 3 Operasyonu’nun 9’uncu dalgası birkaç dakika önce başladı ve gece boyunca devam edecek" diye konuştu.

İsrail’e yönelik gece operasyonlarının devam ettiğini söyleyen Naini, son 72 saat içerisinde 545 insansız hava aracı operasyonu gerçekleştirildiğini ve İsrail’in huzur ve istikrar görmesine izin vermemeyi hedeflediklerini ifade etti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.