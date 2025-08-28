Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da 300 koyun çaldı

Filistin resmi ajansı WAFA’nın güvenlik kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, fanatik Yahudiler, Kefr Malik’in doğusundaki Ayn Samiye bölgesinde Filistinli çobanlara saldırdı.

300 KOYUNU GASBETTİLER

Saldırıda, Halid Guneymat ve Mustafa Rebia’ya ait 300 koyun gasbedildi. Çoban Mustafa Rebia, karşı koymaya çalışırken darbedilerek yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin ambulansın Rebia’ya müdahale etmesine izin vermediğini bildirdi.

RAMALLAH'TA YENİ BASKIN

Aynı günlerde başka bir İsrailli grup, Ramallah’ın doğusundaki Taybe köyüne baskın düzenleyerek çevreye zarar verdi.

BATI ŞERİA'DAKİ SALDIRILAR ARTTI

İşgal altındaki Batı Şeria’da, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsraillilerin Filistin topraklarını gasbetme ve saldırılarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Fanatik Yahudiler, sık sık köylere saldırarak evleri ve araçları ateşe veriyor, silahlı eylemler gerçekleştiriyor.

Birleşmiş Milletler’e göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da en az 13 Filistinli, İsrailli gaspçılar tarafından öldürüldü.