Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'daki Filistinlilerin hayatlarını tehdit ediyor

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentine bağlı Yatta bölgesinde bulunan Ummul Hayr köyü sakinleri, Yahudi yerleşimcilerin sistematik saldırıları, ev yıkımları ve tacizleri nedeniyle hayatlarını can güvenliği olmadan sürdürüyor. Evleri yıkılan, ağaçları sökülen ve toprakları gasbedilen Filistinliler, 21. yüzyılda yaşadıklarını “insanlık ayıbı” olarak nitelendiriyor.

"HAYATIMIZ GERÇEKTEN PERİŞAN"

Yerleşimcilerin saldırısı sonucu şehit edilen iki çocuk babası Awda Al-Hathalin’in annesi Hathalin, yaşadıkları dramı gözyaşlarıyla anlattı:

Vallahi biz şiddet içinde yaşıyoruz. Güvenlik yok. Korku içinde ve aşağılanma içinde yaşıyoruz. Bizim hayatımız perişan. Gerçek anlamda perişan. Oğlumu öldürdükleri yetmiyormuş gibi, her gün bize baskı yapıyorlar.

GÜNLÜK HAYAT, AŞAĞILAYICI BİR HAL ALDI

Hathalin, Yahudi yerleşimcilerin tacizlerinin günlük yaşamlarının bir parçası haline geldiğini ifade etti:

Biz otururken üzerimize tükürüyor, el kol hareketleri yapıyorlar. Oğlumu öldürdükleri, gençlerimizi şehit ettikleri yetmiyormuş gibi, bizi perişan ediyorlar. Toprağımızı işgal ettiler, zeytin ağaçlarımızı söktüler. Sabah namazında bile bize saldırıyorlar. Tam anlamıyla aşağılayıcı bir hayat.

GECE-GÜNDÜZ CAN GÜVENLİĞİ YOK

Hathalin, köyde ne gece ne de gündüz can güvenliği olmadığını belirterek, “Kovalanıyoruz, üzerimize tükürüyorlar. Gençlerimiz işlerine gidemez hâle geldi. Allah da onların kalbini yaksın.” dedi.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER, KÖYLÜLERİN GEÇİM KAYNAKLARINA SALDIRIYOR

Köyün müdürü Aziz Al Hathalin, Ummul Hayr’ın yaklaşık 210 kişilik bir bedevi topluluğu olduğunu belirtti. Köy halkının geçim kaynağının koyun ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği olduğunu aktaran Al Hathalin, yerleşimcilerin saldırılarının köylülerin geçim kaynaklarını hedef aldığını söyledi.

KÖYLÜLERİ GÖÇE ZORLUYORLAR

28 Temmuz’da kardeşi Awda’nın şehit olduğunu hatırlatan Al Hathalin, saldırıların devam ettiğini, yerleşimcilerin kendi arazilerinde yollar açtığını ve köylüleri göç ettirmek amacıyla baskı kurduğunu kaydetti. Ayrıca bölgedeki elektrik ve su kesintilerinin yerleşimciler tarafından kullanıldığı, yeniden açılmasının ise yaklaşık bir hafta sürdüğü vurgulandı.