Yahudi yerleşimcilerden İsrail'e çağrı: Batı Şeria'ya saldırın Yesha Konseyi Başkanı Neeman, "Gazze'deki güçle hareket etmek Batı Şeria'daki tehditleri ortadan kaldırabilir" iddiasında bulundu.

AA & Ensonhaber

Yasa dışı Yahudi yerleşimleri çatı örgütü Yesha Konseyi Başkanı Shlomo Neeman, skandal bir çağrı yaptı.

Neeman, İsrail ordusunun Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'da da saldırılar düzenlemesi gerektiğini savundu.

The Times of İsrail gazetesinin haberine göre, Neeman, Filistin yönetiminin yasa dışı Yahudi yerleşimcilere karşı savaş yürüttüğünü iddia ederek, İsrail'e Gazze’deki saldırıların benzerini Batı Şeria'da düzenleme çağrısı yaptı.

"Batı Şeria'daki tüm tehditleri ortadan kaldırabilir"

Neeman, açıklamasında şöyle dedi:

Filistin Yönetimi, bize karşı bir savaş yürütüyor. Yalnızca Gazze'de tatbik ettiğimiz güçle hareket etmek Batı Şeria'daki tüm tehditleri ortadan kaldırabilir.

Gazze'de katledilen sivillerin sayısı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

Sivil altyapı hedefte

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.