Yahudilerin Batı Şeria'da arazi almasının önünü açacak yasa tasarısı onaylandı: Hamas'tan tepki

Hamas'tan Yahudilerin Batı Şeria'da arazi almasının önünü açacak yasa tasarısına tepki...

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nin, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da doğrudan toprak satın almalarına izin veren bir yasa tasarısını onaylaması, Batı Şeria'nın işgal altındaki Filistin toprağı olarak yasal statüsünü ihlal eden yeni bir suçtur." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ PLANLARINA İŞARET EDİLDİ

İsrail'in Batı Şeria üzerindeki planlarına işaret edilen açıklamada, "Faşist işgalci İsrail hükümeti, Batı Şeria'yı Yahudileştirme ve ilhak projelerinin bir parçası olarak bu şekilde emrivakiler dayatmaya çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Batı Şeria ve Kudüs'ü Yahudileştirmeyi, Filistinlileri topraklarından etmeyi amaçlayan İsrail'in tüm uygulamalarının geçersiz ve kanun dışı olduğu vurgulandı.

İsrail'in tek taraflı eylemlerinin "işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin kimliğini ve Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki vazgeçilmez haklarını değiştirmeyeceğinin" altı çizildi.

TASARI, İSRAİL MECLİSİ'NDE 3 OYLAMADAN DA GEÇMESİ HALİNDE YASALAŞACAK

Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) ile kurumlarına seslenilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili BM kararlarının açıkça ihlal edilmesiyle ilgili derhal ve etkili adımlar atılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail hükümetinin yerleşim projelerini ve Filistin halkına, topraklarına ve mukaddesatına yönelik saldırılarını durdurmaya zorlanması çağrısında bulunuldu.

İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak çabalarına hız verilen bir dönemde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede arazi satın almasının önünü açacak bir tasarıya onay vermişti.

Komitenin onayladığı tasarı, İsrail Meclisi'nde 3 oylamadan da geçmesi halinde yasalaşacak.

250'YE YAKIN YASA DIŞI YERLEŞİM

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi'den (Peace Now) yapılan açıklamada, "uluslararası hukukun açık ihlali" olan yasa tasarısının aşırı sağın başlattığı bir başka ilhak hamlesi olduğunun altı çizilmişti.

İsrail ordusunun 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da Ürdün yasaları geçerliliğini korurken uluslararası hukuka göre, İsrail'in işgalci güç olarak yürürlükte olan yasaları değiştirme yetkisi bulunmuyor.

Öte yandan Tel Aviv yönetimi, 1971'de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da İsrail Sivil İdaresi'ne kayıtlı şirketler kurarak arazi satın almasını öngören karar çıkartmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.