Yapımcısı açıkladı! Simpsonlar geleceği bakın nasıl tahmin ediyor

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Popüler animasyon dizisi The Simpsons, Donald Trump'ın başkanlığı ve 2020’deki katil eşekarısı istilası gibi birçok büyük olayı adeta önceden haber vererek dikkatleri üzerine çekti.

Dizi baş yapımcısı Matt Selman, bu olayların nasıl öngörülebildiğini açıklamak için People dergisine bir röportaj verdi.

Selman, geleceği tahmin etmenin aslında düşündüğümüzden daha basit bir süreç olduğunu ifade etti.

“Eğer tarih ve matematik çalışırsanız, bazı şeyleri tahmin etmememizin gerçekten imkansız olacağını görürsünüz.” dedi.

Peki, nasıl tahmin edebiliyor?

THE SIMPSONS GELECEĞİ NASIL TAHMİN EDİYOR?

Selman, izleyicilerin sahte görsellerle dizinin gelecekteki olayları tahmin etmeye çalışmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

"Tahminler sadece gerçek korkunç olayları öngördüğünde daha anlamlı," diyen Selman, insanların bu durumu büyüsel bir biçimde algılama isteğine de dikkat çekti.

1989'dan beri yayın hayatına devam eden "The Simpsons", 36. sezonunu geride bırakırken, tipik bir Amerikan kasabasında yaşayan Simpson ailesinin günlük yaşamını konu alıyor.

Selman, dizinin önceki bölümlerinde, geçmişte yaşanan hatalara ve olaylara dayanarak oluşturulan tahminlerin arkasında derin bir anlam olduğunu ifade etti.

Bu yıl Channel 4, dizinin 1996 tarihli bir bölümünde Donald Trump’a yönelik bir suikast sahnesinin yeniden yayımlanmasını iptal etti.

Selman, bu tür tahminlerin ve olayların rastlantısal olmadığını, geçmişteki hataların analizine dayandığını belirtti.