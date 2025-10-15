Yardım kolisi alan Gazzeli çocukların mutluluğu

Gazze'de 2 yıldan beri İsrail tarafından sürdürülen katliamlar ve yıkım, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşması sonrasında sona erdi.

Ateşkes kırılgan gibi görülse de Gazze’deki çocuklar, uzun süredir bekledikleri yardımlara nihayet kavuştu. Aylar sonra ulaştırılan gıda paketleri, minik yüzlerde tarifsiz bir mutluluk yarattı.

AYLAR SONRA GELEN YARDIM

Gıda paketlerinin dağıtımı, bölgede yaşanan zorluklar nedeniyle aylarca gecikmişti. Çocuklar, bekledikleri desteğe kavuşmanın mutluluğunu büyük bir heyecanla yaşadı.

KÜÇÜK ELLER, BÜYÜK SEVİNÇ

Minik eller paketleri açarken, yüzlerinde tarifsiz bir mutluluk ve heyecan vardı. Yardımların sağladığı temel gıda malzemeleri, ailelerin günlük yaşamını da büyük ölçüde kolaylaştıracak.

UMUT VE DAYANIŞMA MESAJI

Yetkililer, bu dağıtımların sadece gıda yardımı değil, aynı zamanda çocuklara umut ve moral verdiğine dikkat çekti. Gazzeli çocukların yüzlerindeki gülümsemeler, dayanışmanın ve yardımın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORLAR

Aylar süren bekleyişin ardından gelen bu küçük mutluluk, Gazzeli çocuklara ve ailelerine gelecek için umut verdi. Artık çocukların yüzü, bu yardımla birlikte biraz daha fazla gülecek.