Yazılım, kamera, direksiyon hatası… 2025’te en çok geri çağırma yapan 7 Otomotiv devi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv sektöründe güvenlik ve teknik sorunlara yönelik geri çağırma kampanyaları, 2025 yılında da gündemin üst sıralarında yer aldı.

Uluslararası denetim kuruluşları ve otomotiv veri platformlarının yayımladığı raporlara göre, yıl boyunca milyonlarca araç çeşitli nedenlerle servislere çağrıldı.

BizzyCar, 2025 yılının üçüncü çeyrek dönemine ilişkin geri çağırma raporunu yayımladı.

İşte 2025’te en çok geri çağırma yapan 7 otomobil üreticisi

1. Ford

Amerikan üretici Ford Motor Company, 2025’in ilk üç çeyreğinde toplamda yaklaşık 9.42 milyon aracı geri çağırarak listenin başında yer aldı. Bu kampanyalar; park, kamera ve elektrik sistemleri gibi hayati bileşenleri kapsıyor.

2. Toyota

Japon devi Toyota, yazılım ve güvenlik sistemlerindeki sorunlar nedeniyle yaklaşık 1 milyon 446 bin aracı servislere çağırdı.

3. Stellantis

Peugeot, Jeep ve Chrysler gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis, toplam 1 milyon 439 bin aracı geri çağırdı. Bu kapsamda özellikle hibrit modellerde batarya ve yangın riskleri gündeme geldi.

4. General Motors

Amerikan marka General Motors, Cadillac, Chevrolet ve GMC modellerinde belirlenen teknik sorunlar nedeniyle yaklaşık 967 bin aracı geri çağırdı.

5. Honda

Japon üretici Honda, özellikle yazılım hataları ve güvenlik riskleri nedeniyle yaklaşık 891 bin aracı servise çağırdı.

6. Kia

Güney Koreli üretici Kia, 726 bin 708 aracı geri çağırdı; K5 gibi modellerde yakıt deposu ve güvenlik sistemi kaynaklı geri çağırmalar öne çıktı.

7. Tesla

Elektrikli araç üreticisi Tesla, çeşitli Model 3, Model Y ve diğer elektrikli modelleri kapsayan sorunlar nedeniyle yaklaşık 662 bin aracı geri çağırdı.