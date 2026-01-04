Yemen hükümeti: Hadramevt’te tam kontrol sağlandı

- Yemen hükümeti, Hadramevt vilayetinde tam kontrol sağladığını duyurdu.
- Vali Salim el-Hanbeşi, GGK güçlerinin bölgeden çıkarıldığını ve idari yapıların yeniden düzenleneceğini belirtti.
- Yemen, BAE ile savunma anlaşmasını iptal etti ve GGK'nin işgal ettiği mevziler Suudi Arabistan tarafından hedef alındı.
Hadramevt Valisi ve hükümete bağlı Vatan Kalkanı güçlerinin komutanı Salim el-Hanbeşi, vilayetin doğusunda yer alan tüm bölgelerde kontrolün yeniden tesis edildiğini bildirdi. Seyun Uluslararası Havalimanı’na ulaştıktan sonra açıklama yapan Hanbeşi, GGK’ye bağlı güçlerin Hadramevt’ten çıkarıldığını söyledi.
Hanbeşi, “Seyun’dan Hadramevt’i yönetmeye başlıyoruz.” ifadelerini kullanarak, kamu hizmetlerinin yeniden işler hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
GÜVENLİK YETKİLİLERİ İÇİN "KARARLI ADAMLAR" MESAJI
Vali Hanbeşi, operasyon sürecinde hükümet güçlerini yalnız bıraktığı ya da karşı tarafa destek verdiği iddia edilen güvenlik yetkilileri hakkında gerekli adımların atılacağını vurguladı. Bölgedeki idari ve güvenlik yapısının yeniden düzenleneceği kaydedildi.
MUKALLA'YA HÜKÜMET GÜÇLERİ ULAŞTI
Yemen devlet televizyonu Yemen TV, daha önce meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetlerinin Hadramevt vilayetinin merkezi konumundaki Mukalla kentine ulaştığını duyurmuştu. Vilayet, idari olarak kıyı kesimini kapsayan Mukalla ve vadi-çöl bölgesinin merkezi olan Seyun olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor.
HADRAMEVT'TE GERİLİM NASIL TIRMANDI
BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı güçler, aralık ayı başında Yemen’in doğusundaki bazı vilayetlerde askeri operasyonlar düzenleyerek sahadaki varlığını genişletmişti. Bu gelişmelerin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık’ta BAE’den gelen askeri araçları hedef aldı.
YEMEN-BAE ANLAŞMASI İPTAL
Yemen hükümeti, ülkede askeri güç bulunduran Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini açıklarken, Riyad yönetimi de Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE’ye askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu. BAE ise gerilimin ardından Yemen’de görev yapan “terörle mücadele” ekiplerini feshettiğini duyurdu.
HAVA SALDIRILARI VE GEÇİŞ SÜRECİ İLANI
GGK’ye bağlı güçlerin aralık ayında ele geçirdiği Hadramevt’teki askeri mevziler, 2 Ocak’ta hava saldırılarıyla vuruldu. Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini öne süren GGK, “bağımsızlık için” iki yıllık bir geçiş süreci ilan etti.