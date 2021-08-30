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    Yemen'de Husiler askeri üsse saldırdı: 30 ölü 106 yaralı

    Yemen Sağlık Bakanlığı, Husilerin Al-Anad Üssü’ne düzenlediği saldırıda 30 askerin hayatını kaybettiğini, 106 askerin de yaralandığını açıkladı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 06:59
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    Yemen'de Husiler askeri üsse saldırdı: 30 ölü 106 yaralı

    Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buheybih yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Al-Anad Askeri Üssü’ne düzenlediği füze saldırısında 30 askerin hayatını kaybettiğini, 106 askerin de yaralandığını söyledi. Buheybih bazı yaralıların durumlarının ağır olduğunu ifade etti.

    HUSİLER, FÜZELER İLE SALDIRDI

    İran destekli Husiler, dün sabah ülkenin güneyindeki Lahj vilayetindeki Al-Anad askeri üssüne füzeler ile saldırı düzenlemişti. İlk belirlemelere göre, saldırıda 30 askerin hayatını kaybettiği, 60 askerin yaralandığı ifade edilmişti.

    Yemen de Husiler askeri üsse saldırdı: 30 ölü 106 yaralı #1

    Yemen Sağlık Bakanı Buheybih, Lahj ve Aden vilayetlerindeki tüm devlet hastanelerine Al-Anad Askeri Üssü’ne düzenlenen saldırı sonucu yaralananların alınması talimatını vermişti.

    Öte yandan Al-Anad Hava Üssü, ülkedeki en büyük askeri üs olarak biliniyor.

    Yemen de Husiler askeri üsse saldırdı: 30 ölü 106 yaralı #2

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