Yemen'de pazar yerine saldırıda 28 kişi öldü

Sivil toplum kuruluşu Sudan Acil Durum Avukatları, Kuzey Kordofan eyaletinde yer alan Soudari kentindeki Al-Safia pazarına insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirterek saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

"İNSANİ BİR TRAJEDİ"

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu aktaran sivil toplum kuruluşu saldırıyı 'insani bir trajedi' olarak nitelendirdi.

Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Güçleri arasında çatışmaların devam ettiği Kordofan ve Darfur'da İHA saldırılarının arttığına dikkat çeken sivil toplum kuruluşu, Sudan Silahlı Kuvvetleri'ni ve Hızlı Destek Güçler paramiliter örgütünü İHA saldırılarını durdurmaya, sivil bölgeleri hedef almamaya ve uluslararası insancıl hukuka uymaya çağırdı.