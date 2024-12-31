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Yemen’den İsrail’e yeni füze saldırısı

Yemen’den İsrail’e yeni füze saldırısı İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiğini açıkladı. Füzenin başarılı bir şekilde önlendiği bildirildi.