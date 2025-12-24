Yeni belgeler gösterdi: Epstein'e hücresinde boğma girişimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Reşit olmayan kızlarla fuhuş ağı kurduğu suçlamasıyla tutuklanan ve üst sınıfın nüfuzlu insanlarıyla yakın ilişkileri skandala yol açan ünlü milyarder Jeffrey Epstein, hücresinde ölü bulunmuştu.

Resmi kaynaklardan ölüm hakkında yapılan kendisini asarak intihar ettiği açıklaması şüpheyle karşılanmış, birçok insan olayın bir cinayet olduğu spekülasyonlarında bulunmuştu.

Dava ile ilgili yayınlanan hapishane notları, sağlık kontrolleri ve tutanaklar gibi yeni belgeler, komplo teorileri için argümanlar ortaya koyuyor olabilir.

ÖLÜMÜNDEN HAFTALAR ÖNCE BAYGIN BULUNDU

Yeni erişilen kayıtlar, Epstein'in 23 Temmuz 2019'da Metropolitan Correctional Center'daki (MCC) hücresinde baygın bulunduğunu yazıyor.

Sağlık görevlileri incelemesinde, tepkisiz haldeki milyarderin bulunduğu sırada boynunda dairesel kızarıklık ve sürtünme izleri ile dizinde morarma olduğunu not etti.

"KORKUYORUM, NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Epstein olayla ilgili sorgulandığında, ne olduğunu hatırlamadığını ve boynundaki izlerin nereden geldiğini bilmediğini belirtti.

Sağlık personeline konuşan Epstein'in, "Boynumdaki izlerin oluştuğu yere geri dönmekten korkuyorum; ne olduğunu bilmiyorum." dediği ve birkaç gündür günde yalnızca 30 dakika uyuyabildiği kaydedildi.

HÜCRE ARKADAŞININ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİASI

Epstein'in, Tartaglione için "Beni öldürmeye çalıştı." iddiası dikkat çekerken eski polisin, agresif davranışlar sergilediği görevlilerin notlarına yansıdı.

Olayın ardından hücre arkadaşı eski polis Nicholas Tartaglione'nin agresif davranışlar sergilediği, boynunda bir iple milyarder ile alay ettiği raporlandı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ DENDİ

Şüphe uyandıran çok sayıdaki emareye rağmen olay, kayıtlara bir "intihar girişimi" olarak geçti.