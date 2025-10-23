Yeni karar: O ülkede plakalar pembe olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'da yeni veya yurtdışından satın alınan ve kesin tescili henüz tamamlanmamış araçlar, “WW” ile başlayan geçici plakalarla trafiğe çıkabiliyor.

Her yıl yaklaşık 460 bin araç, yollarda yer alıyor.

Ancak son dönemde bazı sürücülerin süresi dolmuş geçici plakalarla araç kullanmaya devam etmesi dikkat çekti.

Görünüşte normal plakalara benzeyen bu tabelalar, polis ve jandarma ekiplerinin geçerlilik tarihini bir bakışta fark etmesini zorlaştırdı.

Bir diğer sorun da plaka numaralarının hızla yeniden tahsis edilmesi.

WW kombinasyonlarının sınırlı olması nedeniyle, aynı plaka numaraları yaklaşık her 14 ayda bir farklı araçlara veriliyor. Bu durum, iki farklı aracın aynı numarayla trafikte görünmesine yol açabiliyor ve bazı sürücülerin haksız yere ceza almasına neden oluyor.

PLAKALAR PEMBE OLACAK

Tüm bu karmaşayı önlemek amacıyla, Fransa Ulaştırma Bakanlığı geçici plakaların pembe renge dönüştürülmesi önerisini gündeme aldı.

Pembe, Avrupa yollarında neredeyse hiç kullanılmayan bir renk olduğu için, yabancı ya da kalıcı plakalarla karışma ihtimali bulunmuyor.

Yeni renkli plakaların, hem denetimleri kolaylaştırması hem de sistemdeki karışıklıkları azaltması bekleniyor.