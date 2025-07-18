Yeşil değil mavi! Bakın Japonlar neden mavi trafik ışığı kullanıyormuş

Türkiye başta olmak üzere dünyanın büyük bir kısmında “geç” anlamına gelen trafik ışıkları yeşil yanarken, Japonya’da bu ışık açık bir mavi tonda yanar.

İlk bakışta bir üretim hatası ya da estetik tercihi gibi görünen bu detay, aslında Japon kültürü, dili ve tarihine dayanan köklü bir farkın sonucudur.

Peki neden Japonya'da "yeşil" yerine mavi ışık yanıyor? Bu sorunun yanıtı, sadece trafik sisteminde değil; Japon dilinin kendisinde, hatta antik çağlardan kalma renk algısında gizli. İşte, trafik ışıklarının yeşil yerine mavi yanmasının nedeni…

MAVİ YANIYOR ÇÜNKÜ…

Japonca’da tarihsel olarak “yeşil” ve “mavi” arasında net bir ayrım yapılmazdı. Her ikisini de kapsayan tek bir renk tanımı vardı: “ao” (青).

Bu durum, sadece trafik ışıklarında değil, Japonya’da “yeşil” olarak tanımlanabilecek birçok nesnenin halk arasında hâlâ “mavi” olarak adlandırılmasına da neden oluyor.

Bu kültürel özellik, teknolojinin gelişmesi ve uluslararası trafik standartlarının benimsenmesiyle değişse de, Japonya bu alanda kendi yorumunu sürdürmeye devam ediyor.

Modern trafik lambalarında kullanılan "yeşil" ışıklar bile, Japonya’da maviye en yakın yeşil tonlarından biri olarak üretiliyor. Üstelik bu uygulama Japon hükümeti tarafından da resmî olarak destekleniyor.

GÜVEN HİSSİ VERİYOR

Trafik psikologlarına göre, Japonya’nın yeşil yerine mavi ışığı tercih etmesi yalnızca kültürel bir alışkanlıkla sınırlı değil.

Mavi renk, psikolojik olarak sakinlik, güven ve dikkat duygularını tetikliyor. Nüfus yoğunluğunun yüksek, trafik akışının ise karmaşık olduğu Japonya gibi bir ülkede, mavi ışık sürücülerde panik yerine soğukkanlılık ve dikkat duygusu uyandırıyor.

Bu da özellikle büyük şehirlerde geçiş anlarında gerilimi azaltarak trafiğin daha akıcı ve huzurlu işlemesine katkı sağlıyor.