Yetkililer uyardı: Nestle’nin bu ürünleri geri çağrıldı

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Otoritesi (NVWA), sağlık riski taşıdığı belirlenen Nestlé’nin ThickenUP kıvamlı içeceğinin geri çağrıldığını duyurdu.
Ürünün istenen kıvamda olmaması nedeniyle, özellikle disfaji ve yutma güçlüğü yaşayan hastalar için ciddi tehlike oluşturabileceği belirtildi.
NVWA yetkilileri, bu ürünü kullanan kişilerin derhal tüketimi durdurmalarını ve varsa satın aldıkları yerlerle iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.
ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün: ThickenUP THICKENED DRINK
Barkod: 7613035692060
Parti numarası/seri : 250342001
Son kullanma tarihi (THT): 12-02-2026
Ürün tıbbi kullanım için tasarlanmıştır ve yalnızca tıbbi kanallar aracılığıyla satılmaktadır.