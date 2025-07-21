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Yetkililer uyardı: Nestle’nin bu ürünleri geri çağrıldı

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Otoritesi (NVWA), tüketicileri uyarmak amacıyla yeni bir güvenlik riski taşıyan ürün listesini kamuoyuna duyurdu. Nestle’nin bu ürünleri geri çağrıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 09:50
Yetkililer uyardı: Nestle’nin bu ürünleri geri çağrıldı

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Otoritesi (NVWA), sağlık riski taşıdığı belirlenen Nestlé’nin ThickenUP kıvamlı içeceğinin geri çağrıldığını duyurdu.

Ürünün istenen kıvamda olmaması nedeniyle, özellikle disfaji ve yutma güçlüğü yaşayan hastalar için ciddi tehlike oluşturabileceği belirtildi.

NVWA yetkilileri, bu ürünü kullanan kişilerin derhal tüketimi durdurmalarını ve varsa satın aldıkları yerlerle iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün: ThickenUP THICKENED DRINK 

Barkod: 7613035692060

Parti numarası/seri : 250342001

Son kullanma tarihi (THT): 12-02-2026

Ürün tıbbi kullanım için tasarlanmıştır ve yalnızca tıbbi kanallar aracılığıyla satılmaktadır.

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