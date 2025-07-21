Yetkililer uyardı: Nestle’nin bu ürünleri geri çağrıldı Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Otoritesi (NVWA), tüketicileri uyarmak amacıyla yeni bir güvenlik riski taşıyan ürün listesini kamuoyuna duyurdu. Nestle’nin bu ürünleri geri çağrıldı.