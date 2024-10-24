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DHA

Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta hakkında yaşanan yeni gelişme dikkat çekti.

İlir Meta, yolsuzluk soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Mahkemesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

HAKKINDA KARA PARA AKLAMA İDDİALARI BULUNUYORDU

Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta hakkında, mal varlığını beyan etmeme, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla soruşturma yürütülüyordu.

Bu kapsamda Meta, 21 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

TUTUKLU KALMASINA KARAR VERİLDİ

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta hakkında Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meta'nın soruşturma süresince tutuklu kalmasına karar verildi.