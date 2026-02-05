YPG’nin yıktığı köprüyü Şuyuk halkı yeniden inşa ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye’nin Halep iline bağlı Aynularab ilçesinin kırsalında yer alan Şuyuk beldesinde yaşayanlar, yıllar süren zorunlu göçün ardından evlerine dönebilmek için harekete geçti. Terör örgütü YPG’nin 2014 yılında işgal ettiği beldede Cerablus bağlantısını sağlayan köprünün patlatılmasıyla yaklaşık 65 bin sivil yerinden edilmişti.

Suriye iç güvenlik birimlerinin YPG ile varılan tam ateşkes ve kademeli entegrasyon mutabakatı sonrasında beldeye girmesiyle birlikte, bölge halkının geri dönüş umutları yeniden yeşerdi.

KÖPRÜ, HALKIN İMKANLARIYLA AYAĞA KALDIRILIYOR

İşgalden kurtarılan topraklarına dönmek isteyen Şuyuk sakinleri, YPG tarafından yıkılan köprüyü kendi imkânlarıyla onarmaya başladı. Kepçeler, kamyonlar ve iş makineleriyle yürütülen çalışmalar tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.

"EVLERİ, OKULLARI, ALTYAPIYI YERLE BİR ETTİLER"

Köprü onarımında gönüllü olarak çalışan belde sakinlerinden Halili Yusuf, yaşanan yıkımı şu sözlerle anlattı:

“Evleri, okulları, altyapıyı hepsini yerle bir ettiler. Yolları kazdılar, tüneller açtılar. Köprüyü patlattılar. Köprüden ne istediler, evler onlara ne yaptı?”

Yusuf, köy yollarına mayınlar döşendiğini ve tarım arazilerinin yıllarca kullanılamaz hale getirildiğini belirterek, "PKK tarafından yıkılan bu köprüyü yine kendi imkânlarımızla ayağa kaldırıyoruz." dedi.

"HERKES ELİNDE NE VARSA GETİRDİ"

Belde halkının dayanışma içinde hareket ettiğini vurgulayan Yusuf, köprü onarımına herkesin katkı sunduğunu belirtti. Yusuf, “Kamyonu olan kamyonunu, kepçesi olan kepçesini getirdi. Kimse geri durmadı. Şuyuk halkı birlikte ayağa kalktı.” ifadelerini kullandı.

"BUGÜN YAŞADIĞIMIZ SEVİNÇ, TARİF EDİLEMEZ"

Şuyuk sakinlerinden Muhammed el-Attu ise, onarım çalışmalarının belde halkı için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Attu, “Bugün gönüllü olarak, ayrılıkçı örgütler tarafından patlatılan köprüyü halkın kendi gücüyle tamir ettiğini görüyorsunuz. Bu büyük ve tarif edilemez bir sevinçtir.” dedi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Beldeye dönüş sürecine katkı sunan herkese teşekkür eden Attu, “Hükümetimize, başta Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya ve Suriye halkı için yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

"ONLAR YIKTI, BİZ YENİDEN İNŞA ETTİK"

Şuyuk halkının kararlılığını vurgulayan Attu, “Bu halk güçlüdür. Onlar yıktı, biz yaptık. Onlar bozgunculuk yaptı, biz barış ve esenliği inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"EVLER TUZAKLI, YOLLAR KULLANILAMAZ HALDE"

Belde sakinlerinden Muhammed Eyyub da 2014’te zorla göç ettirildiklerini hatırlatarak, YPG’nin bölgede büyük yıkım bıraktığını söyledi. Eyyub, "Evlerin tamamı tuzaklanmış durumda, altları tünellerle dolu. Yollarımız harap edildi." dedi.

"EVİMİZE DÖNMEK TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU"

Köprünün bölge halkı için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Eyyub, “Bu köprü üç kez patlatıldı. Bugün inşallah onarımı tamamlanacak ve 65 bin insan onurlu şekilde evine dönecek.” dedi.

Evine dönecek olmanın kendisinde uyandırdığı duyguları da paylaşan Eyyub, “Yemin ederim, bu duygu tarif edilemez. İki gecedir uyuyamıyorum.” ifadelerini kullandı.