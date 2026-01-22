YPG/SDG’nin Haseke’de Arap sivillere yönelik alıkoymaları sürüyor

- Terör örgütü YPG/SDG, Haseke’de Arap kökenli sivilleri gece saatlerinde alıkoymaya devam ediyor.
- Alıkoyma olayları özellikle Emiriye ve Guveryan mahallelerinde yoğunlaşıyor ve siviller zorla araçlara bindirilerek götürülüyor.
- Suriye Savunma Bakanı, bu uygulamaların ateşkesi tehdit ettiğini belirtti.
Şam yönetiminin uyarılarına karşın terör örgütü YPG/SDG, Haseke kentinde Arap kökenlilere yönelik alıkoyma uygulamalarını sürdürdü. Örgüt mensuplarının, gece saatlerinde kentte operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ ALIKONDU
Alıkoyma olaylarının özellikle Haseke’nin Emiriye ve Guveryan mahallelerinde yoğunlaştığı ifade edildi. Terör örgütü mensuplarının, onlarca Arap kökenli sivili evlerinden ya da sokaklardan zorla alıkoyduğu bildirildi.
DARBEDİLİP SİLAH ZORUYLA GÖTÜRÜLDÜLER
Görgü tanıklarının aktardığına göre, alıkonulan siviller darbedildi, ardından silah tehdidiyle araçlara bindirilerek bilinmeyen noktalara götürüldü. Alıkoyulan kişilerin akıbetine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
ATEŞKESE RAĞMEN ALIKOYMALAR SÜRÜYOR
Terör örgütünün, 20 Ocak’ta ilan edilen ateşkesin ardından da benzer uygulamalara devam ettiği kaydedildi. YPG/SDG, önceki gece de Haseke’de çok sayıda Arap kökenli sivili alıkoymuştu.
SAVUNMA BAKANLIĞI UYARDI
Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, dün yaptığı açıklamada, YPG/SDG’nin Haseke’de sivillere yönelik keyfi alıkoymalarının ateşkesi tehdit ettiğini belirterek, bu uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunmuştu.