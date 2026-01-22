YPG/SDG’nin Haseke’de Arap sivillere yönelik alıkoymaları sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şam yönetiminin uyarılarına karşın terör örgütü YPG/SDG, Haseke kentinde Arap kökenlilere yönelik alıkoyma uygulamalarını sürdürdü. Örgüt mensuplarının, gece saatlerinde kentte operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ALIKONDU

Alıkoyma olaylarının özellikle Haseke’nin Emiriye ve Guveryan mahallelerinde yoğunlaştığı ifade edildi. Terör örgütü mensuplarının, onlarca Arap kökenli sivili evlerinden ya da sokaklardan zorla alıkoyduğu bildirildi.

DARBEDİLİP SİLAH ZORUYLA GÖTÜRÜLDÜLER

Görgü tanıklarının aktardığına göre, alıkonulan siviller darbedildi, ardından silah tehdidiyle araçlara bindirilerek bilinmeyen noktalara götürüldü. Alıkoyulan kişilerin akıbetine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ATEŞKESE RAĞMEN ALIKOYMALAR SÜRÜYOR

Terör örgütünün, 20 Ocak’ta ilan edilen ateşkesin ardından da benzer uygulamalara devam ettiği kaydedildi. YPG/SDG, önceki gece de Haseke’de çok sayıda Arap kökenli sivili alıkoymuştu.

SAVUNMA BAKANLIĞI UYARDI

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, dün yaptığı açıklamada, YPG/SDG’nin Haseke’de sivillere yönelik keyfi alıkoymalarının ateşkesi tehdit ettiğini belirterek, bu uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunmuştu.