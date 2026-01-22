Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri Hamas ile İsrail arasında süren soykırım niteliğindeki savaş, 10 Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde imzalanan ateşkes ile büyük oranda sona ermişti.

GAZZE BARIŞ KURULU RESMEN İLAN EDİLDİ

Ateşkesin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan barış kurulu, Gazze Barış Kurulu Sözleşmesi töreninde resmen ilan edildi.

Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu törende atılan imzalarla kurul resmi olarak hayata geçmiş oldu.

Kurulun öncüsü olan Başkan Trump, törende bir konuşma yaptı.

"GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASINA KARARLIYIZ"

Donald Trump yaptığı konuşmada "Gazze'nin doğru şekilde yönetilmesi ve güzelce yeniden inşa edilmesi konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ İŞLER ÇIKARACAĞIZ"

Kurul için umutlarını dile getiren Amerikalı lider, "Kurulu hayata geçirmemizin ardından birlikte çok iyi işler çıkaracağız." dedi.

"NEFRET VE KAN DÖKÜMÜNE SON VERECEĞİZ"

Filistinliler ve İsrailliler arasında 70 yıldan uzun zamandır süregelen trajediyi vurgulayan Trump, konuşmasında "Jenerasyonlarca süren nefret ve kan dökümüne son vereceğiz." sözlerine yer verdi.

"BUNU AMERİKA İÇİN DEĞİL DÜNYA İÇİN YAPIYORUZ"

Barışın ve dünya için birlikte çalışmanın önemini dile getiren ABD Başkanı, "Burada yapılanlar Amerika için değil, Dünya için. Gelecek gözlerinizin önünde şekilleniyor. Dünyaya barış getiriyoruz, bu bizim mirasımız olacak. Burada hepiniz birer yıldızsınız, sizinle olmak harika. Burada olmayı çok istiyordum." şeklinde konuştu.

"BAŞKANI OLMAK BÜYÜK ŞEREF"

Kurulun da başkanı olan Amerikalı lider Trump, kendisini "İnsanlık tarihinde ortaya konmuş en önemli kurum olabilir. Başkanı olmak büyük şeref. Tüm ülkeler bu sürecin parçası olmak istiyorlar. Barış Kurulu çok önemli dünya liderlerinden oluşuyor." sözleriyle ifade etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE YÖNELİK ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Gazze için yapılacakların yanında sona erdirmeye öncülük ettiği diğer çatışmalara da değinen Donald Trump, BM'nin büyük bir potansiyeli olduğunu fakat bunun kullanılmadığını belirtti.

"8 adet savaş bitirdim ve BM ile bir defa bile konuşmadım." diyen Başkan, BM'nin dünyada barış ve istikrarı sağlamak için potansiyelini kullanmaya davet etti.

Başkanın "Bugün dünya, bir yıl öncesine kıyasla çok daha zengin, güvenli ve barışçıl." sözleri de dikkat çekti.

"İRAN İLE KONUŞACAĞIZ"

ABD Başkanı konuşmasında ayrıca, tansiyonun yüksek olduğu İran hakkında "İran konuşmak istiyor, İran ile konuşacağız." sözleriyle diplomasi sinyalleri verdi.