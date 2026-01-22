Avustralya’da silahlı saldırı: 3 kişi yaşamını yitirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralya basınına yansıyan bilgilere göre, başkent Sidney’in yaklaşık 611 kilometre batısında yer alan Lake Cargelligo kasabasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sydney Morning Herald gazetesi, saldırının aile içi şiddet kapsamında yaşandığını aktardı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis yetkilileri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin olay yerinden kaçtığını ve bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldığını açıkladı. Güvenlik önlemleri kapsamında ağır silahlı polis ekipleri kasabaya sevk edildi.

Polisten yapılan açıklamada, “Lake Cargelligo’da halen bir polis operasyonu yürütülmektedir. Halkın bölgeden uzak durması, yerel sakinlerin ise evlerinde kalması önemle rica edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

BONDİ SALDIRISI HALA HAFIZALARDA

Öte yandan Avustralya, kısa süre önce yaşanan bir başka silahlı saldırının etkisini atlatamamıştı. Sidney’deki Bondi Plajı’nda 14 Aralık’ta Hanuka Bayramı’nı kutlayan kalabalığa yönelik düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası polis, saldırganlardan birini etkisiz hale getirmiş, diğerini ise yaralı olarak yakalamıştı. Olayın ardından Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yasa dışı ve yasaklı silahların toplanarak imha edilmesini amaçlayan ulusal bir geri alım programı başlatılacağını duyurmuştu.