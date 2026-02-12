YPG'ye desteğini çeken ABD, Suriye ordusunu eğitiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bölgedeki yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, ABD yönetimi, YPG ile yürüttüğü askeri ve lojistik iş birliğini kademeli olarak sonlandırma kararı aldı. Söz konusu adımın, Suriye’nin kuzeyindeki güç dengelerini etkilemesi bekleniyor.

Washington’dan konuya ilişkin resmi ve kapsamlı bir açıklama yapılmazken sürecin, sahadaki güvenlik öncelikleri doğrultusunda şekillendiği belirtiliyor.

SURİYE ORDUSUNA EĞİTİM PROGRAMI

İddialara göre ABD, yeni dönemde Suriye ordusuna yönelik askeri eğitim faaliyetlerine başladı. Eğitimin kapsamı ve süresine ilişkin detaylar netlik kazanmazken programın, terörle mücadele ve sınır güvenliği başlıklarını içerdiği öne sürülüyor.

Bu gelişmenin, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası olabileceği değerlendiriliyor.

BÖLGESEL DENGELER NASIL ETKİLENİR

Uzmanlar, YPG’ye desteğin çekilmesinin Türkiye-ABD ilişkileri ve Suriye’nin kuzeyindeki güvenlik mimarisi açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan ABD’nin Suriye ordusuyla temasının, Şam yönetimiyle dolaylı bir angajman anlamına gelip gelmediği ise tartışma konusu.

Sahadaki gelişmeler ve taraflardan gelecek resmi açıklamaların, sürecin yönünü netleştirmesi bekleniyor.