Yunan basını yazdı: Türkiye'nin savunma sanayiinde Avrupa'yla iş birliği ciddi tehdit

Yunanistan'ın deniz koruma alanlarına yönelik sınırları zorlayan hamleleri sonrasında Türkiye, yeni bir karar aldı..

İtalya, Libya ve İspanya ile başlatılan iş birliği sonrası Türkiye, Kuzey Ege'de Gökçeada açıkları ve Akdeniz'de Fethiye-Kaş ile Finike açıklarında iki yeni Deniz Koruma Alanı oluşturdu.

Türkiye'nin atmış olduğu bu adım, Yunan hükümeti tarafından tepkiyle karşılanmış Yunan basınında geniş yer edindi..

"YUNANİSTAN İÇİN CİDDİ TEHDİT"

Son olarak Kathimerini gazetesi, Türkiye’nin Avrupa pazarındaki savunma projelerini detaylı şekilde analiz ederek, bu iş birliklerini "Yunanistan için ciddi bir tehdit" olarak değerlendirdi.

AVRUPA İLE İŞ BİRLİĞİ, ATİNA'YI ENDİŞELENDİRDİ

Kathimerini, Ankara'nın Avrupa'nın en büyük devletleriyle imzaladığı savunma anlaşmalarını tek tek sıraladı. Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile özellikle savunma sanayisi alanında kurduğu yakın ilişkiler, Atina'da endişe yarattı.

Haberde, bu ilişkilerin Yunan dış politikasında yeni adımları tetiklediği belirtildi.

TÜRKİYE-İSPANYA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye'nin yerli üretim ulusal uçak gemisi MUGEM (300 metre uzunluğunda), İspanya ile askeri ilişkilerde önemli bir aşamayı temsil ediyor. TCG Anadolu, İspanyol Juan Carlos modelinden esinlenerek inşa edilirken, Türkiye’nin denizlerdeki gücünü artırmaya yönelik stratejisinin parçası olarak öne çıkıyor.

Haberde, bu geminin Doğu Akdeniz ve ötesinde taşıdığı ateş gücüyle Türkiye’nin bölgesel caydırıcılığını artırdığı vurgulandı.

EUROFIGHTER TESLİMATINDA TÜRKİYE’YE ÖNCELİK

Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin geldiği noktayı gösteren bir diğer örnek ise Eurofighter savaş uçakları oldu. İspanya, kendi teslimatlarını geciktirerek Türkiye’nin 28’i yeni olmak üzere toplam 40 adet Eurofighter savaş uçağını daha erken teslim almasını sağladı.

Bu uçakların 28’inin Umman ve Katar’dan tedarik edilmesi planlanırken, kalan 12’si ikinci el olacak.

GÖKBEY HELİKOPTERİNDE ÜÇLÜ ORTAKLIK

Gökbey (T-625) hafif nakliye helikopterinin üretiminde Türkiye, İspanya ve İtalya birlikte çalışıyor. Projedeki TUSAŞ, ASELSAN, LHTEC Türk şirketleri, İspanyol CESA ve İtalyan Avio Aero iş birliği içinde. Şu ana kadar 3 helikopter teslim edildi, hedef 20 adet.

İSPANYA 24 HÜRJET ALACAK

İspanya, Northrop SF-5M eğitim uçaklarının yerine 24 adet Hürjet almak üzere Türkiye ile anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, Türk savunma sanayisinin Avrupa’daki gücünü pekiştirdi.

Ayrıca, İspanya’nın 19. Patriot Füze Bataryası yıllardır Adana İncirlik Üssü'nde konuşlu durumda. Bu bataryalar, NATO hava savunma sistemine entegre şekilde çalışıyor.

BAYKAR, İTALYAN PİAGGİO AEROSPACE'İ SATIN ALDI

Türkiye’nin savunma teknolojisindeki atılımlarından biri de Baykar’ın İtalyan Piaggio Aerospace’i satın alması oldu. Bu satın almayla birlikte Türkiye, P.180 Avanti EVO ve P.1HH Hammerhead gibi projelere doğrudan erişim sağladı.

Daha da önemlisi, Baykar ve Leonardo arasında imzalanan mutabakatla birlikte AB İHA pazarına yönelik büyük bir ortaklık doğdu. Bu ortaklık, Avrupa’daki 100 milyar Euro'luk İHA pazarına Türkiye'nin girmesinin önünü açıyor.