Yunan basınından ANKA-III analizi: Türkler nereye gittiklerini biliyor

Haber Merkezi

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği atılımlar, yalnızca bölgede değil, dünya genelinde dikkat çekiyor.

Özellikle yerli ve milli teknolojilerle üretilen insansız hava araçları (İHA ve SİHA), savunma sanayiindeki başarının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

YUNAN MEDYASI, ANKA-III'Ü RADARINA ALDI

Bu kapsamda, Türkiye'nin geliştirdiği ANKA-III insansız savaş uçağı da dikkatleri üzerine topluyor.

Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Türkiye’nin bu yeni gücü, Yunanistan’da endişelere yol açmış durumda.

Yunan basını, Türkiye'nin ANKA-III ile Ege'de Atina'ya şantaj yapmak istediğini iddia etti.

Haberde Türkiye'nin füze, radar ve elektronik harp sistemleriyle donatılacak yeni tip insansız hava araçları üretmesiyle birlikte Ege ve Doğu Akdeniz'deki savaş taktiklerini büyük ölçüde değiştirdiği ifade edildi.

"EGE'DE STRATEJİK HAKİMİYET SAĞLAMAK İSİTYORLAR"

Türkiye'nin ana hedefinin Ege'de stratejik hakimiyet sağlamak olduğu ileri sürüldü.

Yunanistan'ın karargah-mühimmat depolarının muhtemel bir Türk-Yunan askeri çatışması durumunda füze kullanan Türk SİHA muharebe filoları tarafından hedef olacağından bahsedildi.

ANKA III'ün ilk mühimmatlı uçuşuna ilişkin detaylar da haberde yer aldı. ANKA III'ün Türkiye'nin süpersonik saldırı uçağı geliştirme hedefinin bir parçası olduğu vurgulandı.

"TÜRKLER NEREYE GİTTİKLERİNİ BİLİYOR"

İstihbarat, gözetleme ve keşif yeteneğine sahip olacağının altını çizen Yunan basını şu ifadeleri kullandı: