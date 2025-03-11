Yunan basınından Baykar-Leonardo anlaşması analizi: Tesadüf değil

Haber Merkezi

Türkiye’nin savunma sanayisindeki uluslararası iş birlikleri, dünya basınının dikkatini çekmeye devam ediyor.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ GÜVENLİK İŞ BİRLİKLERİ GÜÇLENİYOR

Yunanistan merkezli Naftemporiki gazetesi, Baykar’ın İtalyan savunma devi Leonardo ile yaptığı ortaklık anlaşmasını değerlendirerek, Türkiye ile Avrupa arasındaki güvenlik iş birliklerinin giderek arttığını vurguladı.

Gazete, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in, Rusya’nın yarattığı güvenlik tehditleri nedeniyle ReArm EU planına yeşil ışık yaktığını ve AB’nin savunma bütçesini 800 milyar dolara çıkardığını belirtti.

AB’nin silahlanma sürecine hız verdiği bu dönemde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Londra’daki Avrupa Zirvesi’ne davet edilmesi ve Baykar’ın Leonardo ile ortaklık kurmasının tesadüf olmadığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN AB İÇİN ROLÜNE VURGU

Gazete, "Türkiye'nin sadece arabulucu olarak değil, aynı zamanda AB'nin güvenliğini sağlayan bir ülke olarak giderek artan bir role sahip olduğu kabul ediliyor." ifadelerini kullanırken Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları üretiminde askeri sanayinin gelişmesi göz önüne alındığında, Avrupanın silahlanma yarışından faydalanabileceğini öngörüyor.

TÜRKİYE KENDİ ŞARTLARINI SUNACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki tüm akredite büyükelçilerle yaptığı son konferansta çok net bir şekilde, "Avrupa'nın savunmasına ve güvenliğine katkıda bulunmak, Türkiye'nin stratejik öncelikleriyle uyumludur." dediğini hatırlatan gazete, Türkiye'nin de kendi şartlarını sunarak Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin yeniden başlatılmasını talep edebileceğini öne sürdü.

KIZILELMA 6.NESİL SAVAŞ UÇAĞI PROJESİNE DAHİL OLABİLİR

Yunan basınında Enikos gazetesi de Leonardo-Baykar anlaşması hakkında önemli detayları paylaştı.

Gazete Leonardo ile Baykar'ın ortak üreteceği İHA'nın Baykar'ın Akıncı TİHA'sının bir benzeri olacağını ve prototipinin bu yıl içinde hazır olacağını yazdı.

Ancak gazete Leonardo-Baykar anlaşmasının sadece İHA üretimi ile sınırlı kalmayacağının altını çizdi.

Enikos gazetesi İngiliz-İtalya-Japonya tarafından "Global Combat Air" adı altında ortak üretilen 6. nesil savaş uçağıyla ilgili bir detayı paylaştı.

Gazete, İtalyan Leonardo, İngiliz BAE Systems ve Japonya'nın JAIEC şirketleri tarafından geliştirilen 6. nesil savaş uçağında Baykar'ın ürettiği jet motorlu insansız savaş uçağı Kızılelma'nın "Loyal wingman" (sadık kanat) konsepti ile kullanılabileceğini yazdı.

Gazete bu konsepte göre 6. nesil savaş uçağının ana uçak olarak görev icra ederken yanında birden fazla SİHA da sürü konsepti ile uçağa eşlik edeceğini ifade etti.

Enikos da Leonardo CEO'su Roberto Cingolani, Baykar ile yapılan ortaklığı ile Türk yapımı bir İHA'nın 6. nesil savaş uçağı ile uçması olasılığını incelemek için bir fırsat olduğunu demecine yer verdi.

PIAGGIO TESİSLERİNDE ÜRETİM

Bilindiği üzere Baykar daha önce İtalyan havacılık devi Piaggio'yu da satın almıştı.

Gazete, "Hem Leonardo'nun hem de Baykar'ın Aralık ayında satın aldığı İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'in tesislerini kullanması mümkün olacak." ifadelerini kullanırken Baykar'ın Piaggio'da sivil, insanlı uçak projesini de sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

ABD SİSTEMLERİNDEN UZAKLAŞMA

Yunan gazetesi İtalya'nın Amerikan Predator ve Reaper insansız hava araçlarının sadık bir alıcısı olduğunu hatırlattı. Gazete makalesini şöyle sürdürdü: