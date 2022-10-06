Yunan Koramiral Egolfopoulos: Türkiye'ye karşı diplomatik silahımız var

Ankara'yı tehdit etme girişiminde bulunan emekli asker, Yunan MEB'iyle ilgili tezi savundu. Egolfopoulos, Libya Başbakanı'nı da hedef aldı.

Türkiye ve Libya tarafından imzaların atıldığı hidrokarbon anlaşması, Yunanistan'ın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Her iki ülke de uluslararası hukuka uygun bir biçimde karşılıklı olarak belirlenen sahada yer altı kaynakları arayabilecek.

"Türkler bölgede bir şey yapmaya kalkışırsa..."

Konu, Yunan televizyonlarında tartışılmaya başlandı. ERT yayınında konuşan emekli Koramiral Yannis Egolfopoulos, "Türkler bölgede bir şey yapmaya kalkışırsa, çok sayıda diplomatik silahımız var." açıklamasında bulundu.

Egolfopoulos, iddialarını yayın sırasında ekrana yansıtılan ve Yunanistan'ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni (MEB) gösteren bir harita üzerinden dile getirdi.

Ankara ile anlaşan Libya hükümetini hedef aldı

Eski Yunan asker, "Memorandum, Türkiye'nin, Libya'nın hidrokarbon yataklarının karada ve denizde tam olarak işletilmesi için henüz yasal olarak var olmayan Libya Petrol Şirketi ile iş birliği yapacağını öngörüyor." dedi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi hedef alan Egolfopoulos, "Görevini uzun süre sürdürmeyecek. Birleşmiş Milletler, zaten onu değiştirmeliydi çünkü bu, Başbakan veya Libya hükümeti tarafından BM anlaşmasını ihlal eden böyle bir mutabakatın ikinci kez imzalanması." tezini ileri sürdü.

Tehditkar ifadeler kullandı

Egolfopoulos ayrıca, mevcut Libya hükümetinin herhangi bir anlaşma imzalayamayacağını iddia etti.

Açıklamasında Türkiye'yi de tehdit etmeye kalkışan Egolfopoulos, sözde Yunan MEB'ini işaret ederek, "Buraya giren herkes dibe batar. Bunu tartışmıyoruz bile." şeklinde sözler sarf etti.

İstanbul'daki köprüleri vurmakla tehdit etti

Yannis Egolfopoulos'un Türkiye'yi tehdit etmeye yönelik çabaları ilk değil.

Emekli koramiral, daha önceki bir açıklamasında, "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.