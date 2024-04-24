Yunan parlamentosunda arbede: Yumruklu saldırı yaşandı Dokunulmazlık üzerine yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Vekillerden biri, kavga ettiği diğer vekile yumruk attı.

AA & Ensonhaber

Yunanistan'da parlamento, milletvekilleri arasında yaşanan kavgaya sahne oldu.

İki vekil arasında meydana gelen kavga sırasında yumruklu saldırı düzenlendi.

Aşırı sağcı Spartalılar Partisi'nden ayrılan milletvekili, bir diğer aşırı sağcı parti Yunan Çözümü'nün milletvekilini hedef aldı.

Önce sözlü tartışma başladı

Yunan Çözümü Partisi Başkanı Kiryakos Velopulos'un dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin parlamentoda yapılan görüşmeler sırasında, iki milletvekili arasında sözlü tartışma yaşandı.

Yumruklu saldırı düzenlendi

Görüşmelerin ardından meclis koridorlarında da devam eden tartışma sırasında, Haziran 2023 genel seçimlerinde Spartalılar Partisi'nden meclise giren ancak daha sonra partiden ayrılan Konstandinos Floros, Yunan Çözümü Partisi Milletvekili Vasilis Grammenos'a yumruk attı.

15 gün uzaklaştırma kararı

Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, Floros'u meclisten 15 gün uzaklaştırma kararı aldı.

Floros ayrıca, milletvekillerine görev sırasında şiddet gösterilmesi halinde 10 yıla kadar hapis cezası öngören Ceza Kanunu'nun 157'nci maddesi gereğince polis tarafından gözaltına alındı.